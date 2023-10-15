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الأحد، 15-10-2023 04:23 م

"مكافحة الفساد" تدرب حوالي 44 ألف معلم على معايير النزاهة الوطنية

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الوكيل الاخباري -استهدفت وزارة التربية والتعليم عبر منصة تدريب المعلمين التابعة لها 44 ألفا و750 معلما ومعلمة، وعددا من الإداريين والإداريات من موظفي الوزارة العامين الماضي والجاري، لتدريبهم على المادة الخاصة بمعايير النزاهة الوطنية التي أعدتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتنسيق والتعاون مع إدارة الإشراف والتدريب التربوي في الوزارة، ضمن البرنامج التدريبي "الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية".

وقالت الهيئة اليوم الأحد، إن البرنامج الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، يأتي تجسيدا للشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع المؤسسات التعليمية التي تعول عليها الهيئة للوصول إلى الطلبة في مراحلهم الدراسية كافة؛ لتوعيتهم بمعايير النزاهة الوطنية، وتثقيفهم بأشكال الفساد وآثاره السلبية على المجتمع، باعتبارهم قادة المستقبل، ويقع على عاتقهم النهوض بمستوى العمل في القطاعات الوطنية كافة.

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