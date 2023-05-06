ملتقى النساء العالمي يحتفل بيوم المرأة العالمي

الوكيل الاخباري - مندوبة عن سمو الأميرة عائشة بنت الحسين، رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، احتفال ملتقى النساء العالمي في الأردن، بيوم المرأة العالمي.



وقالت سموها، في كلمة ألقتها الوزيرة بني مصطفى: إننا نجتمع اليوم للاحتفال بيوم المرأة العالمي وتكريم عدد من النساء الأردنيات اللاتي قدمن للوطن الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكان لهن وما زال بصمات كبيرة في المجتمع.



وأكدت سموها أهمية دور المرأة الأردنية التي تعتبر شريكا أساسيا في تقدم الأردن، في تنشئة أجيال واعية تضع نصب أعينها الوطن وتطوره وتقدمه، مباركة لنساء الأردن والعالم بعيدهن، ومتمنية لهن التقدم والتطور وتحقيق الإنجازات.

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