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السبت، 16-04-2022 06:09 م

منتدى الاقتصاد والاستثمار الأردني الأذربيجاني يبدأ غداً

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الوكيل الاخباري - تبدأ يوم غد الأحد أعمال منتدى الاقتصاد والاستثمار الأردني الأذربيجاني، بتنظيم مشترك من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان.

وأوضح بيان للجمعية اليوم السبت، أن المنتدى سيهدف إلى تعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتشبيك بين مجتمعي الأعمال الأردني والأذربيجاني في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، في كل من التعليم والرعاية الطبية والسياحة والزراعة والمواد الغذائية والصناعات الدوائية.

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