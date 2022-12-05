منح مالية لأسر في المفرق وجرش وعجلون وعمان وإربد ومأدبا - تفاصيل

الوكيل الإخباري - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ومدير عام مؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي، اليوم الاثنين، اتفاقيات لتقديم منح لعدد من المستفيدين الأردنيين واللاجئين السوريين ضمن مشروع "الاستثمار بالمجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر" الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع المؤسسة، وبتمويل من الصندوق الدولي للتنمية (ايفاد).

اضافة اعلان



ويهدف المشروع في مرحلته الثانية إلى تقديم ( منح مالية) للأسر المستفيدة لمساعدتها على إنشاء مشروعات صغيرة مستدامة ومدرة للدخل، وتوفير فرص عمل مناسبة.



وتضمن المشروع في مرحلته الأولى اتفاقيات مع 795 مستفيداً في محافظات المفرق، وجرش، وعجلون، وعمان، واربد، ومأدبا، ضمن 5 قطاعات إنتاجية وزراعية وخدمية وتجارية وإنشائية.



وتهدف هذه النشاطات إلى تمكين المستفيدين من إنشاء مشاريع إنتاجية أو التوسع في مشاريعه القائمة؛ بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المستفيدين وعائلاتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، ودعم استقرار أسرهم بعد تأهيلهم ورفع قدراتهم، وتقديم الخدمات الإرشادية للمساعدة في تطوير مشاريعهم وتجاوز التحديات، لتحقيق الاستفادة من المنح واستدامة المشاريع.



ويتضمن المشروع إيجاد فرص عمل لما لا يقل عن 222 مستفيدا ومستفيدة ضمن محور التشبيك الوظيفي مع القطاع الخاص، في الوقت الذي وقعت فيه

مؤسسة نهر الأردن نحو 50 اتفاقية استراتيجية مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل مناسبة لأفراد المجتمع المحلي.

