منظمة التعاون الرقمي تطلق جائزة الازدهار الرقمي جائزة عالمية لإبراز المساهمات الرقمية المميزة في تمكين الازدهار للجميع

الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة التعاون الرقمي (DCO) عن فتح باب التسجيل أمام القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى العالمي للمشاركة في جائزة الازدهار الرقمي، والتي تهدف إلى إبراز المساهمات الرقمية المتميزة التي تمكن الجميع من تحقيق التنمية والازدهار، لا سيما تلك التي تهدف للنهوض بالاقتصاد الرقمي الذي له دور حيوي في تعزيز النمو المستدام للدول.

وتتمحور الجائزة حول ثلاث ركائز أساسية، وتُمنح ضمن فئات يُمثل كل منها جانباً مهماً من جوانب التقدم الرقمي، وهي:

الابتكار الرقمي:

جائزة لتقدير المبادرات المتميزة التي استفادت من الحلول التقنية في دفع التغيير والتقدم الإيجابيين

التحول الرقمي:

جائزة لإبراز الجهود المثالية في استخدام التقنيات الرقمية لتعزيز عمليات صنع القرار وتعزيز التقدم والازدهار

جائزة للاحتفال بمساعي التعاون الاستثنائية للاستفادة من الحلول الرقمية الرامية لدفع التقدم والازدهار العالميين

تمكين المجتمع:

جائزة لإبراز المبادرات النموذجية التي تُظهر الممارسات والمبادئ الأخلاقية في استخدام التقنيات الرقمية من أجل التقدم المجتمعي والازدهار

جائزة تقديرية للمساهمات البارزة في الاستفادة من الابتكارات الرقمية لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة من أجل مستقبل مزدهر

وبهذه المناسبة، ذكرت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى: "أن جائزة الازدهار الرقمي هي إنجاز مهم يعكس تقدير منظمة التعاون الرقمي للمساهمات الرقمية الاستثنائية في تمكين الازدهار للجميع. ونتطلع من خلال هذه الجائزة إلى إبراز أفضل المبتكرين في المجال الرقمي من الدول الأعضاء ومن جميع أنحاء العالم ممن ساهمت إنجازاتهم في خدمة البشرية".

وأكدت أن الجائزة تهدف إلى إبراز المبادرات الاستثنائية التي تتبنى أفضل الممارسات والسياسات والاستراتيجيات الهادفةلتسريع عمليات التحول الرقمي للدول وبما يخدم التقدم الاقتصادي الرقمي ويدعم تمكين أسس التعاون البنّاء القائم على وحدة الرؤى والتطلعات بين جميع الأطراف. وأشارت اليحيى إلى أن إطلاق هذه الجائزة يأتي ليعزز الدور الاستراتيجي للمنظمة باعتبارها مزودًا للمعلومات وداعمًا أساسيًا واستشاريًا لتسريع النمو المستدام للاقتصاد والتحول الرقميين للدول الأعضاء وتعزيز الرفاهية والاستقرار الاجتماعي، إلى جانب بناء أواصر التعاون المشترك بين الأطراف المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة مختصة من القادة العالميين والمبتكرين المحايدين ستُجري تقييمًا شاملًا لأفضل المرشحين بناء على مبادراتهم التي تعالج التحديات الإقليمية أو العالمية في جميع القطاعات الاقتصادية بما يعزز عالماً أكثر شمولاً وتطوراً رقمياً من خلال التعاون والابتكار.

وسيكون هناك فائزان من القطاعين الحكومي والخاص أو المجتمع المدني ضمن كل فئة، وكلاهما يمثلان حصرياً الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي DCO. وسيتأهل الفائزون من القطاع الخاص أو المجتمع المدني للحصول على "جائزة عضوية منظمة التعاون الرقمي للازدهار الرقمي للجميع".

علاوة على ذلك، سيتم اختيار أحد المرشحين النهائيين من مؤسسات المجتمع المدني العالمي لكل فئة من فئات الجائزة؛ كما سيتم تسليم الفائز النهائي الجائزة الكبرى "جائزة منظمة التعاون الرقمي العالمية للازدهار الرقمي للجميع"، واختيار الفائز عن أفضل مبادرة لتحقيق أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي سيتم على أساسها تحقيق الازدهار الرقمي العالمي المستدام والأخلاقي للجميع.

يُذكر أن التسجيل مفتوح الآن للقطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى العالمي. ولمعرفة المزيد حول جائزة الازدهار الرقمي والتسجيل بها وترشيح المشاريع المؤثرة، يمكن زيارة الموقع الرسمي:

https://www.DigitalProsperityAwards.com

كما يمكنكم متابعة أحدث الأخبار المتعلقة بالمنظمة والجائزة على الرابط: https://www.digitalprosperityawards.com/media

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