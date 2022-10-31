منع شركات تأمين المركبات المتعثرة في الأردن من إصدار وثائق جديدة

الوكيل الإخباري - أكدت رئيس قسم الامتثال والتشريعات في البنك المركزي رويدا الجزازي أنه تم منع شركات تأمين المركبات المتعثرة من إصدار وثائق جديدة لحين تصويب أوضاعها.

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وقالت الجزازي، اليوم الاثنين، إن شركات التأمين المتعثرة خرجت من نظام الاتحاد الأردني للتأمين ولا وجود لاسمها أثناء تجديد ترخيص المركبات.

وأضافت أنه يتم تعويض المتضررين من شركات التأمين المتعثرة وفقا لإجراءات التصفية بعد مراجعته للشركة المصفية وتسجيل المطالبة له.

وأشارت الجزازي إلى انتهاء آخر وثيقة تأمين في الشركات المتعثرة في شهر شباط الماضي، وباستطاعة أي شخص مراجعة الشركة المصفية حالا لاسترداد المبلغ المتبقي من تأمين المركبة والانتقال لشركة تأمين أخرى