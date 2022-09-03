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السبت، 03-09-2022 11:16 م

من هي الأميرة مريم غازي؟

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الوكيل الاخباري - عقد اليوم السبت قران سمو الأمير غازي بن محمد، على صاحبة السمو الأميرة مريم، أميرة ترنوفو، بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

والأميرة مريم، أميرة ترنوفو هي من العائلة المالكة البلغارية، عالمة أحجار كريمة ومصممة مجوهرات.

وحصلت سموها على شهادة في التاريخ والجغرافيا، مع تخصص في تاريخ الفن من جامعة كومبلوتنسي في مدريد.

ودرست الاميرة مريم علم الأحجار الكريمة، وتصنيع المجوهرات وترصيع الأحجار الكريمة، وتصميم المجوهرات في المركز الأوروبي للأحجار الكريمة والمجوهرات بجامعة أوفييدو.

وهنأ الديوان الملكي الهاشمي عميد آل البيت صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد وصاحبة السمو الملكي الأميرة مريم غازي ويكلأهما برعايته.

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