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الإثنين، 20-06-2022 09:23 م

مهرجان ترفيهي للأطفال السوريين بالطفيلة

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الوكيل الاخباري - نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة، ضمن مشروع الدعم المجتمعي الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين،مهرجانا ترفيهيا للأطفال السوريين والأردنيين، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، بالتعاون مع فريق فزعتنا التطوعي .

وقال رئيس لجنة الدعم المجتمعي، مدير الصندوق الأردني الهاشمي في الطفيلة علي البداينة، إن المهرجان جاء ضمن سلسة الأنشطة والفعاليات التي تنفذها اللجنة لخدمة مختلف فئات اللاجئين في المحافظة، لافتا إلى أن المهرجان تضمن عدة فقرات رياضية "تلي متش" ومسابقات ثقافية، فضلا عن توزيع الهدايا والحلويات على الأطفال الأردنيين والسوريين وأمهاتهم .

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