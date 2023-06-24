السبت 24-06-2023
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السبت، 24-06-2023 02:57 م

مهم من المواصفات والمقاييس حول دمغة الذهب والفضة

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الوكيل الإخباري - أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية أن شكل الدمغة يختلف حسب نوع المعدن، لافتة أن دمغة المصوغات الذهبية تختلف عن دمغة المصوغات الفضية.اضافة اعلان


وقالت المؤسسة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن الدمغة هي "رسم" يحتوي تفاصيل تُعتبر من الأمور السرية الخاصة بالمؤسسة ولا يمكن نشر شكل الدمغة المعتمد.

وأضافت أن الشكل الخارجي للدمغة يشبه شعار المؤسسة ويتم تدوين عيار المصاغ الذهبي من ضمن الرسم الخاص بالدمغة مثل (21K 18K 9K).

وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن لأي من المواطنين الطلب من صاحب المحل اطلاعه على وجود دمغة المؤسسة على المصاغ الذهبي قبل الشراء.

يذكر أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تحذر المواطنين بشكل دوري من شراء المصوغات الذهبية التي لا تتضمن وجود الدمغة تجنبا للتعرض للاحتيال.

 




 

 


 

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