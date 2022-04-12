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الثلاثاء، 12-04-2022 12:52 م

مهيدات: إتلاف 10 أطنان من الحلويات خلال الأسبوع الأول من رمضان

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الوكيل الإخباري - نفذت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في مديرية المناطق 1415 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

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وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن كوادر الرقابة والتفتيش أتلفت خلال جولاتها كمية من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة قدرت بما يزيد عن 10 طن معظمها من الحلويات و3 آلاف لترًا من المواد السائلة بما فيها عصائر رمضانية وعجينة القطايف.


وأضاف أنه تم إغلاق 8 منشآت غذائية مخالفة شملت مول ومخبز ومطعم لوجود سلبيات حرجة، فيما تم إيقاف 46 منشأة وإنذار 746 .

وأشار مهيدات إلى أن كوادر الرقابة والتفتيش حجزت كمية من الأغذية من الإرساليات المستوردة قدرت بنحو 100 كغم كما سحبت نحو 120 عينة من المواد الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية والمواد الغذائية المستوردة لغايات الفحص المخبري.

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