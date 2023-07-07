موسم يفوق التوقعات للبواخر السياحية بالعقبة

الوكيل الاخباري - ساهم موسم البواخر السياحية الذي انتهى أول من أمس في مدينة العقبة مع وصول آخر باخرة، بانتعاش ملحوظ في جميع القطاعات المرتبطة بالسياحة لا سيما قطاعي النقل والمطاعم.

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وبحسب أرقام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فقد شهد الموسم السياحي2022 /2023 انتعاشا ملحوظا، حيث سجلت محطة العقبة للسفن السياحية وصول أكثر من 71.500 ألف زائر إلى العقبة، على متن 58 باخرة، متجاوزة التوقعات بـ 25 ألف سائح و10 بواخر.



وقال عاملون بقطاعات سياحية، وفقا ليومية الغد، إن موسم البواخر السياحية أنعش العديد من القطاعات وتنامت من خلاله سياحة الرحلات الى منطقتي وادي رم والبتراء لتصبح البواخر السياحية في العقبة من أبرز المساهمين في اقتصادها.



وبين الخبير السياحي محمد الفرجات إن العقبة بموقعها الإستراتيجي تعلب دورا حيويا في نجاحها، لتحتل مكانة مرموقة وتكون الوجهة المفضلة وميناء الرسو الرئيس لسفن الرحلات البحرية في منطقة البحر الأحمر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مشيرا إلى أن البواخر السياحية نشطت قطاع النقل من وإلى رم والبتراء والعقبة من خلال حافلات كبيرة وصغيرة للشركات والسيارات السياحية.



وقال عامل في أحد المطاعم إن زوار البواخر عادة ما يتناولون وجبة الطعام داخل الباخرة والمزودة بكل وسائل الراحة، لكن معظمهم يأتون إلى الأسواق في البتراء والعقبة ويتناولون الطعام خاصة التقليدي والذي يعكس هوية المدينة كنوع من الفضول والاستمتاع بالطعام وتوابله المختلفة.