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الأربعاء، 29-09-2021 12:32 م

موعد عرض الجزء الثالث من المؤسس عثمان

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الوكيل الإخباري - افادت وسائل اعلام تركية ان الجزء الثالث من المسلسل التركي التاريخي الشهير المؤسس عثمان من المقرر ان يعرض يوم الأربعاء المقبل.

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وكانت كشفت الممثلة التركية سيراي كايا عن سبب انفصالها مؤخرا من مسلسل المؤسس عثمان" للنجم التركي بوراك أوزجيفيت، مشيرة الى انه متعبا ويتم تصويره في ظروف صعبة.

 

وقد اضافت: "الآن أريد أن أستمتع بالعطلة ويجب أن أرتاح، لدي عرض او عرضين لمسلسلات تلفزيونية ورقمية، لكني لست مستعجلة، سأقيم السيناريوهات أثناء عطلتي، لكن ليس لدي مشروع جديد مؤكد حتى الآن".

 

المصدر - الفن 

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