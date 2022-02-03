البدور: الجميع في الأردن سيصاب بـ " أوميكرون " وكل مكان أصبح بؤرة

الوكيل الاخباري - قال عضو المركز الوطني لحقوق الإنسان رئيس لجنة الصحة الدكتور ابراهيم البدور إن الجميع في الأردن سوف يصاب بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.



وبين البدور لـ "الوكيل الاخباري" أن ذلك ياتي لأن الفيروس سريع الانتشار، وإعداد المطعمين بالجرعة المعززة لا يتجاوز الـ1 % من السكان، أي نحو 400 ألف شخص.

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وبين أن سرعة انتشار اوميكرون تصل إلى 6 أضعاف الفيروس الأصلي، إلى جانب التغيرات التي حدثت للفيروس ، حيث أصبحت اصابة نفس الشخص أكثر من مرة ممكنة بسبب التغيرات التي وصلت إلى 36 تغيراً على الفيروس.



وأشار البدور إلى أن توقع إصابة الجميع تأتي لأن الجرعتين من اللقاح تحمي بنسبة 30 % فقط من المتحور اوميكرون، بمعنى أن 70% ممن تلقوا الجرعتين سوف يصابون بالمتحور.



ونوه إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة المعززة في الاردن قليل جدا ، إلى جانب أن 65% من المصابين بالمتحور ليس لديهم أعراض ، وغالبية الحالات التي تراجع المستشفيات أعراضها بسيطة .



وأكد البدور على أن الأردن اصبحت اليوم بؤرة للفيروس المنتشر في كل مكان.



وشدد على أهمية التباعد واتباع البروتوكول الصحي، والمسارعة لتلقي الجرعة المعززة، قائلا إذا اردنا معرفة نسبة الانتشار الفعلية علينا إجراء مسح عشوائي وفحوصات عشوائية وغير موجهة.

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