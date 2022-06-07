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الثلاثاء، 07-06-2022 05:51 م

ميناء الحاويات : 15 آلية رفع جديدة بتكلفة 1,5 مليون دينار

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة ميناء الحاويات بالعقبة، اليوم الثلاثاء، عن إضافة 15 آلية رفع وجر متطورة بتكلفة 1,5 مليون دينار للميناء، بهدف رفع كفاءة المناولة وتعزيز سلسلة النقل والتزويد وتنافسية الميناء في المنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المهندس نايف بخيت، خلال حفل تدشين الآلات، إن إدخال دفعة جديدة من الآليات المتطورة إلى ميناء حاويات العقبة يساهم في تطوير منظومة النقل في خليج العقبة وتقديم الخدمة المثلى للتجارة المحلية وتجارة الترانزيت وايصال البضائع بمختلف أنواعها إلى مقاصدها.

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