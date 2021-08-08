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الأحد، 08-08-2021 03:50 م

نائب رئيس البلقاء التطبيقية يتفقد سير إجراءات امتحان الشامل العملي

البلقاء


الوكيل الإخباري - تفقد نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لشؤون الكليات، الدكتور ناصر الكلوب، اليوم الأحد، سير إجراءات عقد امتحان الشامل العملي، للدورة الصيفية في كليات الأميرة عالية الجامعية، والخوارزمي والكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.

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واطلع الكلوب خلال جولته التي رافقه فيها عميد كلية الأميرة عالية الجامعية مدير منطقة امتحان عمان الثانية الدكتور ناجي َالسعايدة، على مدى التزام الطلبة وأعضاء اللجان، بأوامر الدفاع، والتقيد بشروط السلامة العامة، ومراعاة المتطلبات الصحية، قبل الدخول إلى قاعات الامتحان.


واستمع إلى ملاحظات الطلبة حول الأسئلة والامتحان، الذين أشادوا بالإجراءات المتخذة من قبل الجامعة والكليات بما يتعلق بالتقيد بشروط السلامة العامة.
يذكر أن فعاليات الامتحان العملي للدورة الصيفية 2021، بدأت من صباح يوم أمس السبت، وستستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة حتى يوم الاثنين 16 من الشهر الحالي.


 




 

 


 

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