ناطق المياه: لا يوجد أزمة مياه في الأردن

الوكيل الإخباري -

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أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المياه عمر سلامة، انه سيتم الإعلان عن الشركات التي تأهلت لتنفيذ مشروع الناقل الوطني الأردني خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم”، نحن بحاجة إلى مصدر مائي دائم حتى نستطيع التعامل مع التحديات جميعها وهو الحل الجذري الذي سيؤمنه المشروع الناقل الوطني الأردني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقل مياه البحر إلى محطة تحلية بالقرب من العقبة وتحليتها، ومن ثم نقل هذه المياه بطاقة 250 – 300 مليون متر مكعب سنويا إلى محافظات المملكة جميعها.وتوقع سلامة أن يبدأ عمل إجراءات العطاءات الخاصة بالمشروع قبل نهاية العام المقبل والإنتهاء منه بعد 5 سنوات، وحتى نصل إلى ذلك سنبقى على تنفيذ الحلول غير مستدامة.وفيما يتعلق بالوضع المائي في المملكة، أكد سلامة أنه لايوجد أزمة مياه في الأردن بالمعنى الحقيقي، فالمياه تصل إلى الجميع لكن بكميات غير كافية خاصة في المناطق المرتفعة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توفير كميات من المياه لجميع المناطق من خلال توفير حلول سريعة يتم تنفيذها.وقال إن الوزارة تعمل على مجموعة من الأبار تبدأ من جنوب المملكة، حيث سيتم تشغيل 3 آبار جديدة في محافظة معان قريبا، كما وتم تشغيل بئر جديد في الطفيلة والبصيرة شغلنا وتحسين على شبكات المياه، وفي الكرك عززنا بعض المصادر وننفذ حملات مكثفة ومتابعة لأدوار المياه، وفي جرش وعجلون سيتم تعزيز كميات المياه من مصادر أخرى كما يتم العمل على تنفيذ خطوط ناقلة.وأشار إلى أنه تم تشغيل مجموعة من الآبار بواقع 1850 متر مكعب بالساعة في إربد حسنت من واقع المياه في الشمال، إضافة إلى زيادة كميات المياه المخصصة لمشروع جر مياه العرب، كما تم استئجار مجموعة من الآبار.وفيما يتعلق بالوضع المائي في العاصمة، أكد سلامة أنه يعتبر معقولاً، فهناك ضغط كبير في المناطق التي شهدت توسعات عمرانية.