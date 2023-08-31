بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والملحقية الثقافية العراقية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني مع الملحق الثقافي في السفارة العراقية الدكتور خير الدين أمين، سبل التعاون وتطوير المجالات العلمية والبحثية بين الجانبين.

اضافة اعلان



وقدم العجلوني إيجازا عن الجامعة وتخصصاتها التطبيقية والتقنية التي تتميز بها وإشرافها على الكليات العامة والخاصة والعسكرية.



وأكد عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق، وأهمية تقديم جميع أشكال الدعم والرعاية للطلبة العراقيين الراغبين بالدراسة في الجامعة، والتواصل الدائم بين الجامعة والملحقية الثقافية العراقية.



وقال العجلوني إن الجامعة اتخذت قرارا بمعاملة الطلبة العرب المقبولين على البرنامج الدولي في برنامج الشهادة الجامعية المتوسطة الدبلوم من ناحية الرسوم الجامعية معاملة الطلبة الأردنيين، بحيث تكون رسوم الساعات المعتمدة للبرنامج الدولي لجميع تخصصات الدبلوم المتوسط في كليات الجامعة والمعمول به بالدولار بنفس رسم الساعة المعتمدة للبرنامج الموازي بالدينار، وتخفيض رسوم الساعة للبرنامج الدولي لتخصص الطب البشري ليصبح 380 دولارا بدلا من 500 دولار.



بدوره، أشاد الملحق الثقافي بالسمعة الطيبة والمتميزة التي تتمتع بها الجامعة وخريجوها، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.



كما أكد حرص الملحقية على ترسيخ وتوثيق العلاقات الأكاديمية والبحثية بين الجامعات العراقية والأردنية في مجال إقامة البحوث والبرامج العلمية المشتركة، مشيرا إلى أن الملحقية توجه الطلبة العراقيين للدراسة في تخصصات الجامعة المتنوعة.



وعلى صعيد متصل، التقى الملحق الثقافي العراقي الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعة، واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم.



بدوره، بين عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد الزعبي، أن العمادة تولى الاهتمام بالطلبة الوافدين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

