الأحد 27-08-2023
الوكيل الاخباري

طعن عشريني في عمّان والأمن يضبط الفاعل

حماية المستهلك: ارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات المقدمة للمواطنين

وزير التربية ينعى الطالب يامن الشمايلة

الهواري: قرابة 72 % من الأردنيين لديهم تأمين صحي

الأمن: حجز المركبة وغرامة تصل لـ 100 دينار لمرتكب هذه المخالفة

3 قتلى بتحطم مروحية للجيش الأمريكي خلال تدريبات في أستراليا

انخفاض أسعار القمح والذرة عالمياً

العمل: 269 ألف تصريح عمل ساري المفعول لعمالة وافدة في المملكة

تفاعل مع تعليق علاء مبارك على انضمام مصر والسعودية والإمارات لـ"بريكس"

العراق: تعاقدات مع مستشفيات في الأردن لإرسال حالات طارئة

الأحد، 27-08-2023 09:30 ص

جامعة البلقاء التطبيقية تطرح 5 تخصصات إضافية للقبول الموحد - اسماء

البلقاء


الوكيل الاخباري - دعا المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية زكريا العطيات جميع الطلبة الذين تقدموا في طلبات لوحدة التنسيق الموحد/ الشهادة الجامعية المتوسطة أو الذين لم يتقدموا لغاية هذه اللحظة، والذين يرغبون بدراسة تخصصات لم تكن مطروحة على قائمة التنسيق الموحد، للدخول إلى بوابة التنسيق الموحد لمراجعة طلباتهم.اضافة اعلان



وأوضح أنه جرى إضافة عدد من التخصصات التقنية المطلوبة لسوق العمل، مشيرا إلى أن هذه التخصصات المضافة هي هندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في كلية السلط التقنية، تكنولوجيا المعلومات في كلية الأميرة عالية الجامعية، الأرشفة الرقمية في كلية الأميرة عالية الجامعية، التصميم الجرافيكي في كلية إربد الجامعية، وتكنولوجيا صناعة الأسنان في كلية إربد الجامعية.

وقال العطيات إن آخر موعد لتعديل هذه الخيارات أو التقدم بطلبات جديدة هو الثلاثاء المقبل.

وبين آلية القبول الموحد للدرجة الجامعية المتوسطة، مشيرا إلى أن قبول الطلبة في البرنامج الموازي لتخصصات الدبلوم التقني (الدرجة الجامعية المتوسطة) في كليات الجامعة لا يزيد الفرق عن (5) دنانير بالساعة الواحدة عن رسوم الساعات للبرنامج العادي، علما أن بوابة القبول في جامعة البلقاء التطبيقية للتقديم طلبات الالتحاق على البرنامج الموازي الدرجة الجامعية المتوسطة أصبحت متاحة على موقع الجامعة الإلكتروني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
512792_1_1693126152

مهيدات: الانتهاء من إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية

8202315154833811588177

الزّهير: ورش عمل توعويّة لتأهيل العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسّطة

7202325164312836442483

فرصة عمل للأردنيين - تفاصيل

7202323171413922548987

طعن عشريني في عمّان والأمن يضبط الفاعل

411936

حماية المستهلك: ارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات المقدمة للمواطنين

ان

وزير التربية ينعى الطالب يامن الشمايلة

أخبار متعلقة
820232384254343224769

اعلان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية

M63A8352

التعليم العالي يعلن تعليمات وشروط الدراسة خارج الأردن اعتباراً من العام الحالي

مدرسة

توجيهات هامة الى أولياء امور طلبة المدارس والأهالي بالاردن

255952-780x470

تنويه امني بشأن باصات طلبة المدارس

9999

أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية تفتح باب القبولات - تفاصيل

خاصة

التربية توضح حول موعد دوام المدارس الخاصة