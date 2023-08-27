جامعة البلقاء التطبيقية تطرح 5 تخصصات إضافية للقبول الموحد - اسماء

الوكيل الاخباري -

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دعا المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية زكريا العطيات جميع الطلبة الذين تقدموا في طلبات لوحدة التنسيق الموحد/ الشهادة الجامعية المتوسطة أو الذين لم يتقدموا لغاية هذه اللحظة، والذين يرغبون بدراسة تخصصات لم تكن مطروحة على قائمة التنسيق الموحد، للدخول إلى بوابة التنسيق الموحد لمراجعة طلباتهم.وأوضح أنه جرى إضافة عدد من التخصصات التقنية المطلوبة لسوق العمل، مشيرا إلى أن هذه التخصصات المضافة هي هندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في كلية السلط التقنية، تكنولوجيا المعلومات في كلية الأميرة عالية الجامعية، الأرشفة الرقمية في كلية الأميرة عالية الجامعية، التصميم الجرافيكي في كلية إربد الجامعية، وتكنولوجيا صناعة الأسنان في كلية إربد الجامعية.وقال العطيات إن آخر موعد لتعديل هذه الخيارات أو التقدم بطلبات جديدة هو الثلاثاء المقبل.وبين آلية القبول الموحد للدرجة الجامعية المتوسطة، مشيرا إلى أن قبول الطلبة في البرنامج الموازي لتخصصات الدبلوم التقني (الدرجة الجامعية المتوسطة) في كليات الجامعة لا يزيد الفرق عن (5) دنانير بالساعة الواحدة عن رسوم الساعات للبرنامج العادي، علما أن بوابة القبول في جامعة البلقاء التطبيقية للتقديم طلبات الالتحاق على البرنامج الموازي الدرجة الجامعية المتوسطة أصبحت متاحة على موقع الجامعة الإلكتروني.