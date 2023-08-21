الإثنين 21-08-2023
الوكيل الاخباري

نجوى القبيلات توجه رسالة بعد إحالتها للتقاعد

4 شركات تعمل بالنقل الذكي بسقف 13 ألف مركبة في الأردن

البطاينة: محكمة بلدية غرب إربد تبدأ عملها الخريف المقبل

تبون يعزي في وفاة مسؤول أمني كبير

إضرام النار بشاب في الشارع العام بالرصيفة

إنستغرام تطلق ميزة جديدة طال انتظارها

أعلى درجة حرارة سُجلت في الاردن اليوم الاحد - جدول

توضيح حكومي بشأن تطبيقات النقل الذكية

توجيهات هامة الى أولياء امور طلبة المدارس والأهالي بالاردن

توجه لإقرار نظام لحقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين في الضمان

الإثنين، 21-08-2023 12:31 ص

نجوى القبيلات توجه رسالة بعد إحالتها للتقاعد

369177561_285553330769895_6129263006305600267_n


الوكيل الاخباري-نشرت أمين عام وزارة التربية والتعليم السابق الدكتورة نجوى ضيف الله القبيلات، رسالة بعد صدور قرار مجلس الوزراء باحالتها للتقاعد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.اضافة اعلان


وتاليًا نص الرسالة:

من جميل الصدف أن تتزامن مناسبات ذات مغزى ومعنى روحاني ؛ وآمنت بهما؛ ذكرى ميلادي، ونهاية مسيرتي في الوظيفة الحكومية في وزارة التربية والتعليم.

عشت وترعرعت بكنف أناس بسطاء يؤمنون بأن الميلاد واحد والطموح مستمر، تزامن اليوم بحمد الله تاريخ ذكرى ميلادي، ونهاية خدمتي في الوظيفة الحكومية _ولن أقول في التربية والتعليم؛لأن المعلم لا يتقاعد بل يستمر عطاؤه حتى مماته_، بعد سنوات أخالها كانت مليئة بالجهد والبذل والعطاء، سنوات عشتها كمعلمة في الميدان التربوي، بين المواصلات أسوة بزميلاتي وزملائي المعلمين، إلى مديرة مدرسة قُدت مركب مدرستي بكل إخلاص وتفانٍ، ومديرة للشؤون الإدارية، ومديرة للتربية، ثم مديرة لإدارة التخطيط في مركز الوزارة، إلى أن وصلت بفضل من الله ثم دعاء والديّ، وجهدي ومثابرتي إلى منصب أمين عام وزارة التربية والتعليم كأول سيدة أردنية تتبوأ هذا المنصب.   واليوم تزامنًا مع ذكرى يوم ميلادي، أغادر منصبي ولله الحمد بكل محبة ورضى  على ما قد قدمت لأردننا العظيم .

وما أخالها الا استراحة محارب، كما كان يقول والدي رحمه الله:" الطموح ما يخلص يابوي" ، والحمدلله ما زال لدي الكثير لأعطيه لوطني العظيم في محطات أخرى.

زميلاتي وزملائي في الميدان التربوي ،اولياء الأمور الكرام،المجتمع الاردن، أُشهد الله بأنكم كنتم الأقرب إلى قلبي، وما كنت للحظة أقصي بنفسي عنكم، بدأت مسيرتي في الميدان وأنهيتها في الميدان، كونوا على قدر ثقة سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله في بذل كل ما وسعكم لرفعة أردننا العزيز.

وثقوا تمامًا بأن الحياة مراحل ومسيرة ولا بد لها أن تنتهي، لذلك أبناء الأردن أمانة في أعناقكم، وأوصيكم بأن تبقوا كما أنتم أهلا لها وعلى قدر أهل العزم.

دمتم بحفظ الله ورعايته، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e26f31d3ce1

4 شركات تعمل بالنقل الذكي بسقف 13 ألف مركبة في الأردن

1692561934564

البطاينة: محكمة بلدية غرب إربد تبدأ عملها الخريف المقبل

مدرسة

توجيهات هامة الى أولياء امور طلبة المدارس والأهالي بالاردن

820236135126272389487

توجه لإقرار نظام لحقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين في الضمان

5

40 ألف طن استيراد الأردن من الأسماك والإنتاج المحلي يصل 3%

r

دائرة ضبط ناقلات الأمراض تسجل 16 ألف طلب خدمة الشهر الماضي

أخبار متعلقة
مدرسة

وزارة التربية توضح حول دوام المدارس

وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي القادم

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تعلن أسماء دفعة كبيرة من المرشحين للتعيين

وزارة التربية والتعليم

احالات للتقاعد المبكر في وزارة التربية - أسماء

التربية والتعليم

وزارة التربية تكشف عن توجه هام بشأن التوجيهي

مدرسة

هذا موعد دوام المدارس الحكومية والخاصة بالاردن