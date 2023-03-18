نصف دينار .. ارتفاع سعر كيلو الثوم في السوق المركزي

الوكيل الإخباري -

ارتفع سعر الثوم الأخضر في السوق المركزي اليوم السبت نصف دينار حيث قفز سعر الكيلو من 20 إلى 70 قرشاً وفق مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة.

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وقال الشخانبة اليوم السبت لـ"الوكيل الإخباري" أن سبب ارتفاع سعر الثوم يعود لبداية موسمه وقلة الإنتاج مع ازدياد الطلب عليه .



وأضاف أن الثوم الأخضر يتأثر إنتاجه بقلة الامطار الموسمية متوقعاً أن تساهم الأمطار القادمة إلى المملكة بانخفاض سعره بشكل طفيف .



وبلغت الكميات الواردة إلى السوق المركزي اليوم السبت 10 طن من الثوم الأخضر فقط .

