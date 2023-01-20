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الجمعة، 20-01-2023 11:08 م

الغذاء والدواء توضح حول أسعار الأدوية في الأردن

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الوكيل الإخباري - أكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، إنه لا يوجد خلل في مصفوفة تسعير الأدوية؛ كون المؤسسة تستند إلى مرجعيات وطنية وعالمية.اضافة اعلان


وأضاف مهيدات، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة والذي يبث عبر التلفزيون الأردني، أن المؤسسة تسعى إلى مواكبة التحديث على أسس تسعير الأدوية، منوها إلى أن المواطن بدأ يشعر بانخفاض أسعار الأدوية.

وعن قرار عدم صرف المضادات الحيوية الا بوصفة طبية، قال "لم نتأخر.. أن تُشْعل شمعة، خير منْ أن تلعن الظلام، ونحن أوائل الدول التي تقوم بتشكيل اللجان لضبط صرف المضادات الحيوية حتى لا يكون مقاومة فطرية أو بكتيرية".

وبين، أن لجنة منع صرف المضادات الحيوية في المؤسسة سيكون عملها ارشادي، مؤكدا ضرورة توعية الأطباء والصيادلة والمواطنين حول استخدام المضادات الحيوية.

وأوضح أن وصفة المضادات الحيوية تحت قائمة الوصفات المرصدة وهي محفوظة في الصيدليات لغايات التفتيش.

 




 

 


 

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