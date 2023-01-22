الأحد 22-01-2023
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الأحد، 22-01-2023 11:49 ص

توضيح من الغذاء والدواء حول تمديد صلاحية كمية من برغر الدجاج منتهي الصلاحية

برجر-الدجاج-بالبيت


الوكيل الإخباري - نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، المعلومات المتداولة حول قبولها تمديد فترة صلاحية كمية من منتج برغر الدجاج.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات إن المؤسسة لم توافق على الطلب المقدم خلال فترة جائحة كورونا بشأن تمديد مدة صلاحية كمية من منتج برغر الدجاج، وحجزت الكمية بالكامل وأتلفتها في حينه، وذلك بعد دراسة الطلب بحسب التعليمات الأصولية الناظمة، ومن قبل لجنة تضم خبراء وفنيي غذاء يمثلون وحدة إدارة المخاطر وقسم المتداول وقسم المواصفات في المؤسسة.

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وأضاف أن المؤسسة أصدرت كتابا بخصوص إتلاف كامل الكمية المتحفظ عليها من ذلك المنتج بتاريخ 16/8/2020 ومحضر إتلاف بتاريخ 12/9/2020 وبمشاركة مندوبين من ضريبة الدخل والمبيعات وديوان المحاسبة، رغم ظروف جائحة كورونا والظروف الاستثنائية التي شهدها الأردن والعالم آنذاك.


ولفت مهيدات إلى أن مدة صلاحية المنتج المصدر تبلغ (12) شهرا إلا أنه جرى تخفيضها إلى مدة شهرين فقط بناء على طلب سلسلة المطاعم.

 




 

 


 

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