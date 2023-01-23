الإثنين 23-01-2023
الوكيل الاخباري

وزير العمل: قرار مرتقب اليوم بشأن تصاريح العمالة الوافدة

بيان من البنك المركزي حول سقوف المدفوعات اللاتلامسية

القبض على 9 مروجين ومطلوبين بقضايا مخدرات

استطلاع يكشف رفضا أمريكيا لتعامل بايدن وترامب مع الوثائق السرية

نتنياهو يهدد بمنع البناء الفلسطيني بالضفة الغربية

مصادرة 5000 عبوة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مخالفة بالمفرق

الدبعي يرعى الملتقى الوطني الخاص في التعليم

الضمان: رفع الأدنى للأجور يشمل العاملين فقط وتنفيذ القرار اعتباراً من الشهر الحالي

خطيب الأقصى: السكوت على ما يجري في الأقصى غير مقبول

مبيعات المحروقات في الأردن خلال 2022 .. البنزين الأعلى والديزل الاقل - أرقام

الإثنين، 23-01-2023 11:53 ص

تحذير من الغذاء والدواء حول أدوية التنحيف والمكملات الغذائية

359792_54_1646633372


الوكيل الإخباري - حذّرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من مخاطر شراء أدوية التنحيف والمكملات الغذائية أو العشبية غير المجازة والمتداولة خارج المنشآت الموثوقة المخصصة، ضمن الحملة التوعوية بالاستخدام الآمن لغايات التنحيف التي أطلقتها المؤسسة أخيرا.

اضافة اعلان


وبينت المؤسسة، في بيان لها اليوم الاثنين، مخاطر هذه المنتجات التي لا يمكن التأكد من تركيبتها وإن كانت تحتوي على المادة الفعّالة ولا تخضع لتجارب سريرية تؤكد مأمونيتها وفعاليتها وتحتوي غالبا على مكونات غير معروفة أو غير مُعلن عنها ضمن بطاقة البيان.


وقالت إنها مواد دوائية من الممكن أن تتسبب بمشكلات صحية أو تداخلات مع الأدوية الأخرى، ولا يمكن التأكد من ظروف تخزينها ونقلها والتأكد من تاريخ انتهاء صلاحيتها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-01-23 at 2.09.00 PM

وزير العمل: قرار مرتقب اليوم بشأن تصاريح العمالة الوافدة

5b752e2c-b6f2-4073-9acc-22f33eab7cb2

بيان من البنك المركزي حول سقوف المدفوعات اللاتلامسية

7e9bdf2e-c5e5-448f-a553-00a0ce1e9efe

القبض على 9 مروجين ومطلوبين بقضايا مخدرات

Na2i9uoGs9Oh8ydKM545gLuTyqiKfFc52BvEjmZ3

مصادرة 5000 عبوة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مخالفة بالمفرق

c40cc2b4-eae9-401c-b2d8-382be8f668f6

الدبعي يرعى الملتقى الوطني الخاص في التعليم

85d4ad75-d3ce-4503-b50a-73ba98b88944

الضمان: رفع الأدنى للأجور يشمل العاملين فقط وتنفيذ القرار اعتباراً من الشهر الحالي

أخبار متعلقة
برجر-الدجاج-بالبيت

توضيح من الغذاء والدواء حول تمديد صلاحية كمية من برغر الدجاج منتهي الصلاحية

هل-غسل-الدجاج-سم-قاتل-؟1

الغذاء والدواء: غسل الدجاج يساهم بانتشار الجراثيم

120235163252605064213

الغذاء والدواء تُطبق تعليمات خاصة بالمواد الملامسة للغذاء

325433808_5923501594359812_2495925294422828908_n

إتلاف 17 طناً من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية في عمّان

000000000000000000

الغذاء والدواء: الشركة المنتجة لدواء سعال الأطفال الذي أودى بحياة 70 طفلا في غامبيا غير مسجلة في الاردن

62ded53b2a534

حملة توعوية حول الاستخدام الآمن للمكملات الغذائية لغايات التنحيف