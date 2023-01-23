تحذير من الغذاء والدواء حول أدوية التنحيف والمكملات الغذائية

الوكيل الإخباري - حذّرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من مخاطر شراء أدوية التنحيف والمكملات الغذائية أو العشبية غير المجازة والمتداولة خارج المنشآت الموثوقة المخصصة، ضمن الحملة التوعوية بالاستخدام الآمن لغايات التنحيف التي أطلقتها المؤسسة أخيرا.

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وبينت المؤسسة، في بيان لها اليوم الاثنين، مخاطر هذه المنتجات التي لا يمكن التأكد من تركيبتها وإن كانت تحتوي على المادة الفعّالة ولا تخضع لتجارب سريرية تؤكد مأمونيتها وفعاليتها وتحتوي غالبا على مكونات غير معروفة أو غير مُعلن عنها ضمن بطاقة البيان.



وقالت إنها مواد دوائية من الممكن أن تتسبب بمشكلات صحية أو تداخلات مع الأدوية الأخرى، ولا يمكن التأكد من ظروف تخزينها ونقلها والتأكد من تاريخ انتهاء صلاحيتها.