نقابة الصحفيين تقيم مجلس عزاء للزميل الشريدة

الوكيل الاخباري - أقام مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الأربعاء، مجلس عزاء لعضو مجلس النقابة الأسبق المرحوم الدكتور محمد جهاد الشريدة، بحضور نقيب الصحفيين راكان السعايدة، وعدد من أعضاء المجلس، وذوي المرحوم.



وأشاد مجلس النقابة وعدد من الزملاء أعضاء الهيئة العامة الذين درسهم المرحوم في جامعة اليرموك بمناقب الفقيد، الذي ترك إرثا كبيرا من الأخلاق والمواقف والقيم والإنجازات الكبيرة على صعيد الصحافة والإعلام، كونه صاحب سجل حافل بالتميز و العطاء الإعلامي، وبما حققه على الصعيد النقابي.

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