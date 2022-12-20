الثلاثاء 20-12-2022
الوكيل الاخباري

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تجميد الإجراءات المتعلقة بتعميم هيئة الاعلام حول المحتوى المسيء ومجهول المصدر

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الثلاثاء، 20-12-2022 07:33 م

تجميد الإجراءات المتعلقة بتعميم هيئة الاعلام حول المحتوى المسيء ومجهول المصدر

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الوكيل الاخباري - اتفق نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة مع رئيس هيئة الإعلام بشير المومني على تجميد الهيئة اي إجراءات تتعلق بتعميمها الصادر حول "المحتوى المسيء، والمحتوى مجهول المصدر".

كما اتفق الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه نقيب الصحفيين مع رئيس هيئة الإعلام على عقد اجتماع قريب مع مجلس النقابة لبحث الأمر برمته، وسط تأكيد على أهمية وضرورة صون حرية الإعلام وعدم المس بها، وتوخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات.

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