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الأحد، 04-02-2024 07:34 ص

نقابة الصحفيين تنعى الزميل عوني بدر

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الوكيل الإخباري - نعى مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين ببالغ الحزن والأسى عضو الهيئة العامة الزميل الصحفي عوني بدر الذي وافته المنية أمس السبت، بعد حياة حافلة بالعمل والإنجاز والعطاء الإعلامي والصحفي.

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وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة "إننا نفقد قامة صحفية قدمت الكثير للمهنة، وتركت إرثاً كبيرا من الأخلاق والمواقف والقيم والإنجازات الكبيرة على صعيد الصحافة والإعلام.


وأشار إلى أن الزميل بدر كان صاحب خبرات طويلة، وتقلد العديد من المواقع طوال مسيرته المهنية والصحفية، منها عمله مستشارا إعلاميا في مكتب الأميرة بسمة، ومديرا للتحرير في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ويومية الرأي، ومؤسسات إعلامية، منها الدستور، والأخبار، وصوت الشعب، والتلفزيون الأردني.


 




 

 


 

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