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الخميس، 01-09-2022 04:47 م

نقابة الصيادلة توقف قبول عضوية خريجي تخصص دكتور صيدلة

يحتاج كثير من الصيدليات التي تناوب في الشفت المسائي لحماية أكثر- (ارشيفية)


الوكيل الإخباري - قرر مجلس نقابة الصيادلة وقف قبول الانتساب لعضوية النقابة من خريجي تخصص دكتور صيدلة من أي جامعة حاصلة على الموافقة لاستحداث هذا التخصص اعتبارا من هذا العام.

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وأكد نقيب الصيادلة، الدكتور محمد عبابنة، في تصريح صحفي أن تخصص دكتور صيدلة ضمن التخصصات المشبعة والراكدة، وتجاوز عدد خريجي هذا التخصص الآلاف، بينما العاملون فيه لم تتجاوز نسبتهم 3 بالمئة.

 

وأشار إلى أن الغالبية العظمى إما عاطلون عن العمل أو يعملون في مجالات أخرى بخلاف التخصص، ولا يوجد طلب على خريجيه في جدول التشكيلات والتعيينات في القطاع العام.

 




 

 


 

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نقيب الصيادلة يصدر بياناً توضيحياً

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