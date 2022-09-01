نقابة الصيادلة توقف قبول عضوية خريجي تخصص دكتور صيدلة

الوكيل الإخباري - قرر مجلس نقابة الصيادلة وقف قبول الانتساب لعضوية النقابة من خريجي تخصص دكتور صيدلة من أي جامعة حاصلة على الموافقة لاستحداث هذا التخصص اعتبارا من هذا العام.

اضافة اعلان



وأكد نقيب الصيادلة، الدكتور محمد عبابنة، في تصريح صحفي أن تخصص دكتور صيدلة ضمن التخصصات المشبعة والراكدة، وتجاوز عدد خريجي هذا التخصص الآلاف، بينما العاملون فيه لم تتجاوز نسبتهم 3 بالمئة.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى إما عاطلون عن العمل أو يعملون في مجالات أخرى بخلاف التخصص، ولا يوجد طلب على خريجيه في جدول التشكيلات والتعيينات في القطاع العام.