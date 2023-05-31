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الأربعاء، 31-05-2023 04:45 م

نقابة الفنانين تحيي احتفالا فنيا بمناسبة زفاف سمو ولي العهد

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الوكيل الإخباري- أحيت نقابة الفنانين الأردنيين احتفالا فنيا بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة السيف، مساء أمس الثلاثاء في مقرها بحي اللويبدة، بمشاركة فنانين أردنيين.

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وفي الاحتفال الذي حضرته وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ونقيب الفنانين المخرج محمد يوسف العبادي، وأعضاء مجلس النقابة، وعدد كبير من الفنانين والمهتمين، وقدمته الفنانة سهير فهد، قدم فنانون أردنيون فقرات غنائية منوعة نهلت من الروح الوطنية والموروث الشعبي الأردني، وتغنوا فيها بسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة زفافه الميمون.


وشارك في الفقرات الغنائية الفنانون فؤاد حجازي، وأسامة جبور ورأفت فؤاد حسين السلمان وعودة الزيادات وينال المصري، وحمدي المناصير، وبيسان كمال، وخالد بركات، والفنان السوري يسر صبوح، والفنان الشاب فادي رأفت فؤاد.


كما شارك الفنانان أسعد خليفة وأريج دبابنة بفقرة من الموروث الشعبي بعنوان "نحبك ومن تحب يا حسين"، وفرقة شابات السلط بلوحات فنية راقصة من الموروث الشعبي الأردني.

 




 

 


 

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