نقابة المطاعم تكشف عقوبة من يخالف تعميم منع استخدام البيض في الوجبات السريعة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أوضحت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات أن التعميم على المطاعم الذي يمنع استخدام البيض أو بودرة البيض أو أي من مشتقاته في المثومة والمايونيز في ليس جديداً ولكنه يصدر مع بداية كل صيف.

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وأضافت النقابة اليوم لـ"الوكيل الاخباري" أن أي مطعم مخالف للتعميم سيتم اتخاذ إجراء بحقه لتبدأ العقوبة من إنذار وتنتهي بالحبس بحسب خطورة المخالفة وذلك ضمن حملات تفتيشية والتي ستقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء .



ولفتت أنه تم التعميم على كافة المطاعم الشعبية والسياحية بالقائمة الوزنية التي تحتوي على الشروط المعتمدة للغذاء المستخدم لدى مؤسسة الغذاء والدواء .



وأكدت أن التعميم صدر لحماية جودة الغذاء ومأمونيته بسبب تأثير البيض على الوجبات الغذائية السريعة والتي قد تسبب بإفساده وتسمم من يتناوله .

