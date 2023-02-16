الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

التربية تدعو طلبة مكرمة ابناء المعلمين لاستكمال اجراءات الايفاد- رابط

الأردن يعزي نيوزيلندا بضحايا إعصار غابرييل

هيئة الطاقة توضح آلية حفظ وترحيل كميات الكهرباء المولدة من انظمة الطاقة الشمسية

طالبة حصلت على معدل 81 ولم تُقبل في الجامعة والتعليم العالي توضح

نقيب المجوهرات: 15% تراجع واردات الأردن من الذهب في كانون الثاني الماضي

السير تُعلن عن تحويلات مرورية واسعة من الليلة وحتى صباح السبت - أسماء الشوارع

مهم من "مياهنا" للمشتركين في عمّان والزرقاء ومأدبا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في طولكرم

الصفدي ينقل تحيات واعتزاز الملك للقائمين على المستشفى الميداني الاردني في تركيا

التعامل مع 1245 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الخميس، 16-02-2023 12:55 م

نقيب المجوهرات: 15% تراجع واردات الأردن من الذهب في كانون الثاني الماضي

2 - Copy


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن البيانات الأولية أظهرت تراجعاً في واردات الأردن من الذهب خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 10-15%، مقارنة مع ذات الفترة من العام الذي سبقه.

اضافة اعلان


وبيّن علان لـ " الوكيل الإخباري" أن تراجع حجم الواردات جاء بسبب تراجع الطلب المحلي بشكل متوالي خلال الأشهر الماضية.


وأشار إلى أن عدة أسباب وراء ضعف الطلب المحلي، أهمها عدم وضوح الرؤية بالنسبة للأسعار العالمية أثر الأحداث السياسية والاقتصادية، وهو ما أثر على معدلات العرض والطلب.


وشهدت أسعار الذهب عالمياً تقلباً كبيراً خلال الفترة الماضية بسبب قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، والحرب الروسية الاوكرانية، وغيرها من العوامل.


ويستورد الأردن الذهب من عدة دول منها سويسرا وإيطاليا وهونغ كونغ والعراق والسعودية والإمارات وسنغافورة وتايلند والهند وإندونيسيا ولبنان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A8869

التربية تدعو طلبة مكرمة ابناء المعلمين لاستكمال اجراءات الايفاد- رابط

وزارة المياه والري

اتفاقيتان لتنقية محطة الغباوي بقيمة 79 مليون يورو

ط

الأردن يعزي نيوزيلندا بضحايا إعصار غابرييل

356578_4_1642878804

هيئة الطاقة توضح آلية حفظ وترحيل كميات الكهرباء المولدة من انظمة الطاقة الشمسية

607d9cf110bdc

طالبة حصلت على معدل 81 ولم تُقبل في الجامعة والتعليم العالي توضح

1024x576_main_image5ddd5ff17784e

السير تُعلن عن تحويلات مرورية واسعة من الليلة وحتى صباح السبت - أسماء الشوارع

أخبار متعلقة
مدينة-العقبة-دليلك-السياحي-المتكامل

الفايز: مشاريع اقتصادية كبيرة يجري تنفيذها في العقبة

image

البحوث الزراعية ينفذ ورشة عمل حول التكيف مع التغير المناخي في دير علا

image - 2023-01-19T161752.881

الخصاونة: التعاون بين الأردن ومصر والعراق مفتوح لمن يرغب بالانضمام

مطرقة-قاضي-تعبيرية-

الأردن يتجه لتفعيل العدالة التّصالحية بين المتخاصمين والصَّفح بينهم

1674132369744

عزايزة: الإعلام شريك أساسي بالتوعية بمسارات التحديث الثلاثة

WhatsApp Image 2023-01-19 at 3.35.44 PM

لقاء تشاوري بين لجنة الميثاق العربي والوطني لحقوق الإنسان