نقيب المجوهرات: 15% تراجع واردات الأردن من الذهب في كانون الثاني الماضي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن البيانات الأولية أظهرت تراجعاً في واردات الأردن من الذهب خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 10-15%، مقارنة مع ذات الفترة من العام الذي سبقه.

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وبيّن علان لـ " الوكيل الإخباري" أن تراجع حجم الواردات جاء بسبب تراجع الطلب المحلي بشكل متوالي خلال الأشهر الماضية.



وأشار إلى أن عدة أسباب وراء ضعف الطلب المحلي، أهمها عدم وضوح الرؤية بالنسبة للأسعار العالمية أثر الأحداث السياسية والاقتصادية، وهو ما أثر على معدلات العرض والطلب.



وشهدت أسعار الذهب عالمياً تقلباً كبيراً خلال الفترة الماضية بسبب قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، والحرب الروسية الاوكرانية، وغيرها من العوامل.



ويستورد الأردن الذهب من عدة دول منها سويسرا وإيطاليا وهونغ كونغ والعراق والسعودية والإمارات وسنغافورة وتايلند والهند وإندونيسيا ولبنان.