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الإثنين، 02-01-2023 01:49 م

نقيب المهندسين الزراعيين رئيسا لمجلس النقباء

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الوكيل الإخباري - تسلم نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة رئاسة مجلس النقباء خلفا لنقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، والتي تمتد رئاسته أربعة أشهر حتى نهاية نيسان المقبل، وفقا للنظام الداخلي لمجمع النقابات المهنية.

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وأكد أبو نقطة، في تصريح اليوم الاثنين، دور مجمع النقابات المهنية الهام والمحوري في تأسيس وتطوير بيوت الخبرة المهنية، وكذلك صناعة العمل الوطني بانحيازه الدائم للقضايا الوطنية والقومية.

وأضاف، إن مجمع النقابات المهنية كان ولا يزال يعمل على تعزيز القواسم المشتركة للمجتمع الأردني والوقوف مع المصلحة العليا للدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية، مجددين العهد للعمل بشراكة مع الجميع لبذل المزيد من الجهود لتمتين الجبهة الداخلية لمجتمعنا الأردني.

 




 

 


 

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