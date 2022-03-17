نمو ارباح دائرة تنمية أموال الأوقاف 5.6%

الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية استثمار الوقف النقدي التابعة لدائرة تنمية أموال الأوقاف عن نمو أرباحها السنوية بنسبة 5.6 % العام الماضي.



وقال مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف بالوكالة الدكتور احمد حسين خطايبة إن إنشاء مديرية استثمار الوقف النقدي جاء لتحقيق هدف استراتيجي لاستحداث منتج استثماري جديد وجه به وزير الأوقاف من خلال متابعته لتعديل نظام الاستثمار في دائرة تنمية أموال الأوقاف، وكذلك نظام الهيكل التنظيمي وتأمينها بموظفين متخصصين، و بالأنظمة الإلكترونية الخاصة بعملها.



ويذكر أن إنشاء هذه المديرية يحقق تطوير أعمال الدائرة من خلال زيادة ايراداتها، وزيادة دورها الاقتصادية والتنموي واستثمار أموال الوقف النقدي إضافة إلى استثمار وتأجير العقارات الوقفية الموجودة لدى الدائرة لتحقيق عوائد لصالح البرامج الوقفية.

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