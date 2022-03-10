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الخميس، 10-03-2022 07:42 م

وزير الأوقاف : المساجد لم تفقد دورها يوما

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الوكيل الاخباري - رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري واليوم الطبي التي نظمتها وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة، بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية في لواء الكورة، غربي إربد.

وأكد الخلايلة أن الوزارة انتهجت سنة حميدة منذ سنوات طويلة وتعمل على تطويرها بشكل دائم في إقامة ملتقيات وعظية يلتقي فيها كوكبة من العلماء من أئمة ووعاظ وخطباء من مختلفة محافظات المملكة يتباحثون في مختلف المسائل الفقهية والعلمية ويقيمون المحاضرات والندوات، ويتفاعلون مع المجتمع المحلي.

وأضاف الخلايلة أن الأئمة يدركون بأن واجبهم الدعوة إلى الله بالكلمة الحسنة والحث على القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة، وترجمة رسالة وزارة الأوقاف، مؤكداً ضرورة مشاركة الإمام والواعظ في الدورات العلمية ومختلف الأنشطة التي تعقدها الوزارة على مدار العام ليزيد ذلك من علمهم وثقافتهم الديني، لمخاطبة الناس بألسنتهم الفصيحة وما وهبهم الله به من علم ودراية.

وأشار إلى أن مهمة الأئمة اليوم تستدعي منهم تفعيل دور المسجد في حياة الناس، مؤكداً أن المساجد لم تفقد دورها يوما، وهو دورٌ محوري ومهم في توعية الناس وتثقيفهم في أمور دينهم ودنياهم، والأردن وبفضل الله تعالى ثم قيادته الهاشمية وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، يولي المساجد اهتماما كبيرا ماديا ومعنويا ويعمل على رعايتها بما يليق بها.

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