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الخميس، 18-05-2023 11:49 ص

هام للمواطنين .. اتفاق لتمكين المواطنين من الحصول على تقرير كريف عبر تطبيق سند

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الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة كريف الأردن اتفاقية للربط البيني الحكومي والتي تهدف الى توفير التقرير الإئتماني للمواطنين ( كريف) عبر تطبيق "سند" حيث سيصبح بإمكان أي مواطن أردني من خلال الاعتماد على هويته الرقمية الحصول على تقريره الإئتماني بكل سهولة ويسر من خلال تطبيق سند المثبت على هاتفه الشخصي دون الحاجة إلى الحضور شخصياً لمقر الشركة.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ومدير عام شركة كريف الأردن احمد العامودي الى تسهيل الحصول على التقرير الإئتماني للمواطنين خاصةً الذين يقطنون خارج العاصمة عمان، وتوفير الوقت والجهد اللازمين للحصول على هذا التقرير، والذي قد يحتاج المواطن الحصول عليه لإتمام معاملاته الإئتمانية لدى المؤسسات التمويلية أو تلبية لمتطلبات جهات محددة لأغراض مختلفة مثل تعاملات الإئتمان التجاري.

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وأعرب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة عن سعادته بإطلاق هذه الخدمة خلال الأيام القادمة والتي تأتي تعزيزا للنهج التشاركي بين القطاعين العام والخاص تحقيقا لمصلحة المواطن والتي تعتبر خطوة مهمة في اتجاه تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

 




 

 


 

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