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الأربعاء، 15-03-2023 02:00 م

هام من الضمان للذين تم تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة عنهم

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الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المؤمن عليهم الأردنيين الذين تم تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة عنهم تنفيذاً لأوامر الدفاع إلى الاشتراك الاختياري التكميلي لغايات اعتماد هذه المدة ضمن فترات اشتراكهم، وذلك في موعد أقصاه نهاية 2023/3/31.

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وأوضحت المؤسسة أن بإمكان المؤمن عليهم الراغبين بالاشتراك الاختياري التكميلي والذين لم تسوى حقوقهم بالحصول على الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال الدخول لحسابهم الشخصي في الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني www.ssc.gov.jo ومن خدمات الانتساب الاختياري الدخول إلى طلب انتساب ثم خضوع حسب أمر الدفاع وتحديد الأشهر المراد شمولها بشكل تكميلي وارسال الطلب.


وبيّنت المؤسسة أن مهلة تسديد الاشتراكات المترتبة على الاشتراك الاختياري التكميلي متاحة حتى نهاية تاريخ 2023/4/30.


 




 

 


 

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