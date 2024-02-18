هام من صندوق الائتمان العسكري للمستفيدين المحولة رواتبهم للصندوق

الوكيل الإخباري -

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أعلن المدير العام لصندوق الائتمان العسكري مهند شحادة، عن إطلاق مُنتج خدمة النقد الطارئ، للمستفيدين المحولة رواتبهم للصندوق.وقال شحادة، عبر إذاعة جيش أف أم، إن هذه الخدمة اختيارية، جرى إضافتها على التطبيق البنكي، لتمكين المستفيدين من الاستفادة منها بأي وقت.وبيّن أن الخدمة تمكّن المستفيدين المحولة رواتبهم إلى الصندوق إمكانية تحويل أي مبلغ مالي بحد أعلى 50 ديناراً من حساب النقد الطارئ إلى حساب الرواتب، من خلال التطبيق البنكي، وسحبها من الصراف الآلي برسوم إدارية قيمتها 3 دنانير لمرة واحدة سنوياً، حيث تُجدد هذه الخدمة تلقائياً عند سداد المبلغ المُستخدم من راتب الشهر التالي.وأكد شحادة أن الصندوق مستمر بالتحديث، حيث جرى إضافة تمويلات جديدة في بداية هذا العام، كان لها أثر واضح بتوفير حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل تمويل فرحي وتمويل تعليمي.