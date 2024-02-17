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هام من الضريبة للمنشآت والشركات بشان اقتطاعات الرواتب والأجور

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السبت، 17-02-2024 12:41 م

هام من الضريبة للمنشآت والشركات بشان اقتطاعات الرواتب والأجور

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الوكيل الإخباري - دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي مدراء الشركات وأصحاب المنشآت والمؤسسات الى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين والمحاسبين بتوريد كامل المبالغ التي تم اقتطاعها من رواتب وأجور المستخدمين والعاملين لديهم عن عام 2023 الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتأكد من قيامهم بتوريد وإدخال الاقتطاعات الكترونيا عن كل موظف ومستخدم بشكل مطابق لشهادة الرواتب التي يتم إصدارها لهم بشكل شهري وكذلك ضرورة الالتزام بتوريدها شهريا خلال العام الحالي 2024.اضافة اعلان


وقال أبو علي إن الرديات يتم صرفها للمكلفين من الموظفين والمستخدمين بعد التأكد من توريدها وأن أي تأخير في توريد الاقتطاعات لا تنحصر اثاره على فرض الغرامات القانونية على الشركات او المؤسسات أو المنشأت المتأخرة في توريدها وانما يرتب تأخير صرف الرديات لمستحقيها من العاملين لديهم حيث يتطلب أن تكون الضريبة المقتطعة موردة لغايات استكمال إجراءات تدقيقها وردها.

ودعا المكلفين الملزمين إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023 ودفع المبالغ المعلنة فيها الكترونياً في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى ضرورة مراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن مداخيلهم الحقيقية عن أعمالهم خلال السنة المالية 2023.

وأوضح أن المكلف ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل في حال تجاوز دخله السنوي خلال السنة المالية 2023 من أي مصدر من مصادر الدخل من أي نشاط من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار للأعزب و18 ألف دينار للمعيل.

وبين أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور الشهرية من جهة العمل لا يعفي الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.

كما دعا المتقاعدين ممن تزيد رواتبهم التقاعدية شهرياً على 2500 دينار إلى المبادرة بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023.

 




 

 


 

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