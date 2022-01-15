هل يسمع الأردنيون صافرات الإنذار من جديد ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم في المرتفعات الجنوبية بسبب حدوث الانجماد في مناطق المرتفعات الجنوبية التي شهدت هطولًا للثلج.



وحذرت الأرصاد، وفق موقعها الإلكتروني من انعدام وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم وملامستها لسطح الأرض فوق المرتفعات الجنوبية.



بدورهم تساءل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول امكانية اطلاق صافرات الانذار في المملكة اليوم وخلال الايام القادمة لتحذير المواطنين في هذه الظروف الجوية الاستثنائية التي تعيشها المملكة .



وفي عام (2015) قامت المديرية العامة للدفاع المدني بتركيب صافرات الانذار في انحاء مختلفة من المملكة ، وخاصة العاصمة عمّان، لمنعهم من الخروج بسبب الظروف الجوية السائدة ، حينها ، حيث الثلوج التي شهدتها المملكة .



الصافرات ، يتم استخدامها لأغراض بثّ رسائل توعوية وإرشادية في أية ظروف طارئة ،لا سيما خلال الأحوال الجوية الاستثنائية، وغير الإعتيادية.

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