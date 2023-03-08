الأربعاء 08-03-2023
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الأربعاء، 08-03-2023 09:13 ص

تنظيم الطاقة: 41 محطة و55 نقطة شحن مرخصة للمركبات الكهربائية في الأردن

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة إن عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية يبلغ حاليا 55 نقطة مرخصة وعاملة موزعة في مختلف مناطق المملكة.

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وأوضح السعايدة، وفقاً ليومية الغد، أن هنالك 41 محطة شحن عامة (متواجدة في محطات بيع المحروقات أو في الأماكن العامة) و14 نقطة شحن خاصة (في الشركات أو المنشآت الخاصة).


وبين السعايدة أن الهيئة ألزمت منذ بداية العام 2019 جميع محطات المحروقات التي يتم إنشاؤها بتوفير خدمة شحن مركبات كهربائية داخلها كمتطلب أساسي للحصول على ترخيص المحطة حسب الشروط والمتطلبات المعتمدة من الهيئة، وذلك حرصا على استمرار تزويد خدمة الشحن لمستخدمي المركبات الكهربائية خلال تنقلاتهم داخل وبين محافظات المملكة .


وتبلغ القيمة المحددة للشحن 11 قرشا وفلسين لكل كيلوواط ساعة يضاف إليها عمولة شحن للمحطات العامة بقيمة 3.5 قرش لـكل كيلوواط للشواحن البطيئة، و5 قروش للشواحن السريعة، وهي القيمة المعمول بها منذ شهر نيسان  2020.


وأوضح السعايدة أن الهيئة تحدد التعرفة المناسبة لشحن المركبات الكهربائية وتحدد سقف عمولة الموزع (صاحب محطة الشحن العامة للمركبات الكهربائية)، وكلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي، لمواكبة الإقبال المتزايد على استخدام السيارات الكهربائية في الأردن، كما تحدد التعرفة المطبقة سواء في محطات الشحن العامة أو الخاصة في نهاية كل شهر.

 

 




 

 


 

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