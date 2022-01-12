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الأربعاء، 12-01-2022 11:37 ص

هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض إكسبو دبي

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الوكيل الإخباري- تشارك هيئة تنشيط السياحة في فعاليات الجناح الأردني في معرض إكسبو دبي 2020 وذلك على هامش انطلاق فعاليات اسبوع السفر والاتصال المنعقد حاليًا في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

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وتضمنت مشاركة الهيئة في فعاليات المعرض من خلال الجناح الأردني بتقديم عرض أزياء لأثواب التراث الأردني، حيث تم استعراض 12 ثوبا تمثل 12 محافظة اردنية إضافة إلى تقديم العرض أمام الشاشة الخضراء.


كما سيتم إرفاق الصور عبر تقنية تسمح بإضافة الموقع الأثري على الصورة والتي تنسجم مع منشأ الثوب التراثي لإتاحة الفرصة لزوار الجناح الأردني للتصوير والاطلاع على جماليات المملكة، وسيتم إرسال الصور عبر الإيميل للزائر وبما يسمح بزيادة عدد المهتمين بزيارة الجناح والترويج المملكة لزيارتها.


وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أهمية معرض اكسبو دبي إضافة الى أهمية مشاركة الهيئة في فعاليات أسبوع السفر والاتصال من خلال الجناح الأردني.


وقال عربيات، انه جرى استغلال أدوات التكنولوجيا المتوفرة داخل المعرض وإضافة محتوى يدعم السياحة للمملكة، مشيرا إلى أن الجناح الأردني يتضمن أيضا عرضا للعديد من الأكلات والحلويات الشعبية الأردنية بطريقة جاذبة.


وأوضح أن المعرض تضمن عروضا موسيقية وطنية وشعبية وتراثية لفرقة المتقاعدين العسكريين الموسيقية وفرقة الحسين الموسيقية، وذلك بهدف جذب السياح للجناح الأردني، لافتا الى ان الهيئة ستقوم بتنظيم مسابقة تفاعلية مع زوار الجناح الأردني حيث سيتم منح الفائزين رحلات سفر مجانية تتضمن الإقامة والمبيت في الأردن.


وقال عربيات، إن اعمال المعرض ستتضمن عقد مؤتمر صحفي بحضور وزير السياحة والآثار نايف الفايز، حيث تم دعوة ممثلي إذاعات الأخبار الدولية والمحلية والإعلاميين والصحفيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم التطرق خلال المؤتمر إلى التسويق السياحي، والاستراتيجية الوطنية للسياحة، والهوية السياحية، والمستجدات في الشأن السياحي الأردني.


 




 

 


 

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