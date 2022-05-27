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مأدبا: جمعية الابتسامة تنفذ حملة طبية مجانية في مستشفى النديم الحكومي

الجمعة، 27-05-2022 06:15 م

مأدبا: جمعية الابتسامة تنفذ حملة طبية مجانية في مستشفى النديم الحكومي

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الوكيل الاخباري - نفذت جمعية عملية الإبتسامة/ الأردن حملة طبية مجانية اليوم الجمعة، بالتعاون مع وزارة الصحة في مستشفى النديم الحكومي لعلاج 50 طفلا ممن يعانون من شق الشفة أو الشفة الأرنبية والتي تستمر أربعة أيام من 27 أيار وحتى الأول من حزيران المقبل.

وقال المدير التنفيذي للجمعية سامي بسيسو، إن الحملة الطبية مجانية وجاءت لعلاج حالات شق الشفة التي كانت تسمى سابقا بـ (الشفة الأرنبية) وسقف الحلق والحروق وتم معاينة الأطفال المرضى وإجراء الفحوص الطبية المناسبة لتحديد الأولويات للعمليات الجراحية.

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