ورشة تدريبية حول البحث والنشر بالمجلات العلمية

الوكيل الإخباري - عقدت إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم ورشة تدريبية في مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية، بعنوان "مهارات البحث والنشر العلمي في المجلات العلمية المصنفة والمحكمة".

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وتهدف الورشة التي نُظمت في مدرسة الروضة الأساسية المختلطة بلواء الشونة الجنوبية، إلى إكساب الكادر التعليمي مهارات تطبيقية وعملية في البحث والنشر العلمي في المجلات العلمية المحكمة والمصنفة عالمياً.



واكد مدير التربية والتعليم للواء الدكتور مازن هديرس، إن الورشة ذات الطابع العملي ساهمت في إكساب المشاركين الخبرة والمهارة في مجال البحث العلمي والنشر في المجلات العلمية المصنفة عالمياً.



من جانبه، أشار مدير الشؤون الفنية والتعليمية بمديرية تعليم الشونة الدكتور شاهر الدريدي، الى أهمية البحث العلمي والدور الذي يقوم به في التطور والتنمية ورفع مكانة الدولة، فضلاً عن دور الباحث في مواصلة البحث العلمي الرصين وتقديم النتائج الصحيحة القائمة على المصادر الموثوقة واختيار الموضوعات التي تتناول أهم المشكلات التي تواجه المنطقة وتسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.



واشتملت فعاليات الورشة التدريبية التي شارك فيها 23 معلما ومعلمة، على تمارين عملية في اختيار المجلات العلمية الموثوقة والمصنفة عالمياً وكيفية إدارة وتنظيم المراجع العلمية والتوثيق، إضافة إلى إرشادات تطبيقية في كتابة البحوث لغرض النشر في المجلات العلمية الرصينة والمصنفة عالمياً.