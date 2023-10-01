الإفتاء تعلن عن مسابقة لتعيين مفتين جدد – تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الإفتاء العام عن إجراء مسابقة لاختيار عدد من المفتين، وذلك يوم السبت الموافق 9/ 12/ 2023م، الساعة العاشرة صباحاً في دائرة قاضي القضاة، حيث يبدأ تقديم الطلبات من تاريخ 2 /10 /2023 وينتهي بتاريخ 2 /11 /2023م.

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شروط التقدم:



يشترط في من يتقدم للمسابقة الآتي:



1. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) في أحد العلوم الشرعية بتقدير لا يقل عن جيد، وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات.



2. أن تكون الشهادة من جامعة معترف بها والدراسة بالانتظام.



3. أن يكون أردني الجنسية.



4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.



مادة المسابقة:



سيكون الامتحان في ورقتين:



الورقة الأولى: الفقه وأصوله وقانون الأحوال الشخصية:



1. الفقه: فهم المعاني الواردة في كتاب عمدة السالك وعدة الناسك، لابن النقيب المصري.

2. الأحوال الشخصية: قانون الأحوال الشخصية الأردني مع شرح موجز.

3. أصول الفقه: فهم المعاني الواردة في كتاب الوجيز في أصول التشريع الإسلامي- محمد حسن هيتو.



الورقة الثانية: وتكون في المحاور الآتية:



1. التفسير: كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، للإمام جلال الدين السيوطي.

2. الحديث: معرفة معاني أحاديث الأحكام الواردة في كتاب "فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام"، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري

3. التوحيد: معرفة المعاني الواردة في كتاب "شرح جوهرة التوحيد" شرح سماحة الشيخ نوح القضاة.

4. النحو: متن الآجرومية، مع الإلمام بقواعد الإعراب.

5. مختصر منهاج القاصدين: ربع العبادات، ربع العادات.



ويشترط للناجحين في الامتحان اجتياز المقابلة الشخصية، والتي تقيس قدرات المتقدم من حيث:



1. تلاوة القرآن الكريم.

2. المظهر العام والهندام.

3. الإجابة عن أسئلة الثقافة العامة.

4. الاطلاع على فتاوى الدائرة والمواقع الإلكترونية المختصة.

5. قوة الشخصية، ومنهجية التعامل مع الأسئلة الشرعية، والقدرة على التصرف في المواقف المختلفة.

6. الالتزام والقبول بشروط العمل.



على الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة ملء البيانات من خلال الرابط (https://www.aliftaa.jo/News.aspx?NewsId=7341257)، مرفقين صورة عن الشهادة الجامعية الأولى وصورة عن دفتر العائلة وصورة شخصية، بالإضافة إلى موافقة رئاسة الوزراء على العمل في حال كان المتقدم للوظيفة من (المتقاعدين)، وعلى جميع المتقدمين التواجد في مكان المسابقة قبل موعدها بنصف ساعة على الأقل.



لمزيد من الاستفسارات الاتصال على الرقم 062000166