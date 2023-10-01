الأحد 01-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك يطلع على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة

توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني

ورشة في عجلون عن تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

الإفتاء تعلن عن مسابقة لتعيين مفتين جدد – تفاصيل

مصدر: نقل الكهرباء الأردنية للعراق خلال الفترة المقبلة ولا مقايضة مع واردات النفط

اعلان حكومي بشأن المطعوم الذي سيعطى لطلبة المدارس

وفاة عامل وافد غرقاً في قناة الملك عبدالله

الإحصاءات: إجراء تعداد سكاني في الأردن عام 2025 بتكلفة تصل لـ 24 مليون دينار

تعميم حكومي ملزم من لحظة صدوره

الأحد، 01-10-2023 03:23 م

الإفتاء تعلن عن مسابقة لتعيين مفتين جدد – تفاصيل

320222911509675360310


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الإفتاء العام عن إجراء مسابقة لاختيار عدد من المفتين، وذلك يوم السبت الموافق 9/ 12/ 2023م، الساعة العاشرة صباحاً في دائرة قاضي القضاة، حيث يبدأ تقديم الطلبات من تاريخ 2 /10 /2023 وينتهي بتاريخ 2 /11 /2023م.

اضافة اعلان


شروط التقدم:


يشترط في من يتقدم للمسابقة الآتي:


1. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) في أحد العلوم الشرعية بتقدير لا يقل عن جيد، وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات.


2. أن تكون الشهادة من جامعة معترف بها والدراسة بالانتظام.


3. أن يكون أردني الجنسية.


4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.


مادة المسابقة:


سيكون الامتحان في ورقتين:


الورقة الأولى: الفقه وأصوله وقانون الأحوال الشخصية:


1. الفقه: فهم المعاني الواردة في كتاب عمدة السالك وعدة الناسك، لابن النقيب المصري.
2. الأحوال الشخصية: قانون الأحوال الشخصية الأردني مع شرح موجز.
3. أصول الفقه: فهم المعاني الواردة في كتاب الوجيز في أصول التشريع الإسلامي- محمد حسن هيتو.


الورقة الثانية: وتكون في المحاور الآتية:


1. التفسير: كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، للإمام جلال الدين السيوطي.
2. الحديث: معرفة معاني أحاديث الأحكام الواردة في كتاب "فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام"، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري
3. التوحيد: معرفة المعاني الواردة في كتاب "شرح جوهرة التوحيد" شرح سماحة الشيخ نوح القضاة.
4. النحو: متن الآجرومية، مع الإلمام بقواعد الإعراب.
5. مختصر منهاج القاصدين: ربع العبادات، ربع العادات.


ويشترط للناجحين في الامتحان اجتياز المقابلة الشخصية، والتي تقيس قدرات المتقدم من حيث:


1. تلاوة القرآن الكريم.
2. المظهر العام والهندام.
3. الإجابة عن أسئلة الثقافة العامة.
4. الاطلاع على فتاوى الدائرة والمواقع الإلكترونية المختصة.
5. قوة الشخصية، ومنهجية التعامل مع الأسئلة الشرعية، والقدرة على التصرف في المواقف المختلفة.
6. الالتزام والقبول بشروط العمل.


على الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة ملء البيانات من خلال الرابط (https://www.aliftaa.jo/News.aspx?NewsId=7341257)، مرفقين صورة عن الشهادة الجامعية الأولى وصورة عن دفتر العائلة وصورة شخصية، بالإضافة إلى موافقة رئاسة الوزراء على العمل في حال كان المتقدم للوظيفة من (المتقاعدين)، وعلى جميع المتقدمين التواجد في مكان المسابقة قبل موعدها بنصف ساعة على الأقل.


لمزيد من الاستفسارات الاتصال على الرقم 062000166

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FpfWfiOWcAAt_sw-1734x1157

الملك يطلع على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة

0L5A1367 - Copy

حملة وطنية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون

الملك حزين

توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني

55

ورشة في عجلون عن تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية

مبنى رئاسة الوزراء

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

وزارة الصحة

اعلان حكومي بشأن المطعوم الذي سيعطى لطلبة المدارس

أخبار متعلقة
379411104_705535301614822_2082998357788702885_n

الإفتاء توضح حكم بيع السلعة بأقلّ من سعر السوق

M63A2272

الإفتاء توضح كيفية زكاة أسطوانات الغاز

image

4 آلاف طالب التحقوا بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في جرش

bk26_0

تخصيص 75 قاضيا ومدعيا عاما للتحقيق والنظر بقضايا الجرائم الإلكترونية

F5GcbKtWgAE2obt

صدور إرادة ملكية سامية

عطلة

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية