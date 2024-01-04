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الخميس، 04-01-2024 07:54 م

464 ألف برميل نفط خام استوردها الأردن من العراق الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - كشفت بيانات رسمية، أن الأردن استورد من العراق خلال كانون الأول الماضي ( 464.058 ) برميل نفط خام. اضافة اعلان


وأوضحت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" من شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية " سومو" أن معدل التصدير اليومي للاردن كان 15 ألف برميل، تُنقل من خلال صهاريج من خزانات جيهان في كركوك، إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء. 

وأشارت البيانات إلى أن المعدل الموزون لسعر البيع بلغ 61.91 دولار للبرميل، وهو سعر أقل بـ 16 دولاراً عن السعر العالمي. 

وكان مصدر رسمي مطلع كشف لـ" الوكيل الإخباري" في وقتٍ سابق، أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن قد استأنف توريدها بداية الشهر الماضي، بعد توقف دام قرابة شهرين، على اثر احتجاجات قامت بها فصائل عراقية بسبب الأحداث في غزة.

 




 

 


 

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