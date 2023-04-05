ورشة حول التخلص من القلق لدى الأطفال

الوكيل الإخباري - نظم متحف الأطفال، اليوم الأربعاء، ورشة توعوية حول "التخلص من القلق لدى الأطفال"، ضمن مبادرة "سفراء الصحة والسعادة" بالتعاون مع مجلتي نكهات عائلية وFamily Flavours.

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وقال المتحف في بيان، إن الورشة تتمحور رسالتها حول تزويد العائلة بنصائح يستطيع أطفالهم من خلالها النمو في بيئة مليئة بالصحة والسعادة.



وركزت الورشة التي قدمتها أخصائية الصحة النفسية رانية السعدي، على مفهوم القلق وأنواعه لدى الأطفال وأسبابه، وتأثير الشعور بالقلق الدائم الموجود لديهم، والسبل الصحيحة لمساعدتهم في تخطي القلق والتوتر، ومهارات وأدوات يومية فعالة للتعامل مع هذه المسألة.



وبينت السعدي أن هناك مشاكل تهدد هوية الأطفال واحترامهم لذاتهم، وبالتالي ظهرت مستويات جديدة من القلق والتوتر لديهم ما يستدعي أهمية فهم الأمهات والآباء حقيقة ما يمرون به كي يتمكنوا من مساعدتهم.



واستهدفت الورشة الأهالي من زوار المتحف لتعزيز الوعي لديهم حول الضغوطات التي يتعرض لها الأطفال في خضم الحياة الحديثة، ومنها التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، والتعرض للإعلام عبر الإنترنت، والنظم العالية المختلفة، والوباء.