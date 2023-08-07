ورشة حول تسكين مؤهلات الدبلوم المتوسط في الإطار الوطني للمؤهلات

الوكيل الاخباري - قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، إن الهيئة وضعت سياسات عامة تحكم عملية تسكين المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات، وفق معايير وطنية مستندة على معايير دولية.



جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة حول تسكين مؤهلات الدبلوم المتوسط في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في كلية حطين، بحضور عمداء الكليات الجامعية المتوسطة الخاصة، والعسكرية، والتابعة لوزارة الصحة، ووكالة الغوث.



وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، أشار الصرايرة إلى أن الإطار الوطني الأردني للمؤهلات يمثل مرجعاً رئيسياً لجميع مؤسسات التعليم العالي على اختلافها، وللجهات المشغلة لخريجي مؤسسات التعليم العالي.



وتحدث الصرايرة عن عملية التسكين التي ترتكز على عدة مراحل تتضمن تقدم المؤسسات التعليمية بطلبات لتسكين مؤهلات خريجيها في الإطار ومن ثم يتم فحص مطابقة مخرجات التعلم مع واصفات المستوى المراد تسكين المؤهل به، ضمن سياسات ومعايير التسكين المعمول بها في الإطار.

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