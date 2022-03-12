ورشة عن اللجان الإدارية المؤقتة بالمراكز الشبابية بإربد

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس الشؤون الشبابية في مديرية شباب محافظة إربد، الدكتور أحمد الهزايمة، اليوم السبت، في بيت شباب إربد، فعاليات ورشة عمل اللجان الإدارية المؤقتة، بحضور ممثلين عن جميع المراكز الشبابية المنتشرة في محافظة إربد وألويتها.



واشار الهزايمة خلال اللقاء إلى دور المراكز الشبابية وعمل الهيئات الإدارية في المراكز، ودور رؤساء المراكز والمشرفين فيها، على تنظيم الأنشطة الشبابية المنوعة في هذه المراكز، والتي تهدف جميعها إلى صقل شخصية الطلبة المشاركين وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم المختلفة.

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