السبت 12-03-2022
الوكيل الاخباري

الدفاعات الروسية تسقط مروحية أوكرانية و3 مسيرات

وزارة الخارجية: انقطاع الاتصال بين أردنيين وأفراد عائلاتهم في ماريوبول

فرنسا تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بعد رفض بوتين مطالب ماكرون

أوكرانيا: مستعدون للتفاوض وليس للاستسلام

الخطوط التركية تلغي 437 رحلة جوية بسبب الثلوج

الجمارك تحبط تهريب كميات من المخدرات بجمرك جابر

مدير المؤسسة المدنية لـ"الوكيل": حددنا كميات السلع للمواطنين من باب التحوط وأسعارنا ثابتة ومخزوننا آمن

ورشة عن اللجان الإدارية المؤقتة بالمراكز الشبابية بإربد

الخارجية تدرس إعادة 50 أردنيا من دول جوار أوكرانيا

ورشة توعوية حول الصحة والغذاء بعجلون

السبت، 12-03-2022 08:45 م

ورشة عن اللجان الإدارية المؤقتة بالمراكز الشبابية بإربد

32022921522731416414


الوكيل الاخباري - افتتح رئيس الشؤون الشبابية في مديرية شباب محافظة إربد، الدكتور أحمد الهزايمة، اليوم السبت، في بيت شباب إربد، فعاليات ورشة عمل اللجان الإدارية المؤقتة، بحضور ممثلين عن جميع المراكز الشبابية المنتشرة في محافظة إربد وألويتها.

واشار الهزايمة خلال اللقاء إلى دور المراكز الشبابية وعمل الهيئات الإدارية في المراكز، ودور رؤساء المراكز والمشرفين فيها، على تنظيم الأنشطة الشبابية المنوعة في هذه المراكز، والتي تهدف جميعها إلى صقل شخصية الطلبة المشاركين وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم المختلفة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
622cdd21c317d

وزارة الخارجية: انقطاع الاتصال بين أردنيين وأفراد عائلاتهم في ماريوبول

1647109433128

الجمارك تحبط تهريب كميات من المخدرات بجمرك جابر

140069_4_1580380177

مدير المؤسسة المدنية لـ"الوكيل": حددنا كميات السلع للمواطنين من باب التحوط وأسعارنا ثابتة ومخزوننا آمن

Image2_3202211162237334589425

الخارجية تدرس إعادة 50 أردنيا من دول جوار أوكرانيا

320221117224615505702

ورشة توعوية حول الصحة والغذاء بعجلون

كورونا الوكيل

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الأحد - أسماء

أخبار متعلقة
3202025231240268968843

الموجة الرابعة تبدأ بالانحسار التدريجي.. انخفاض في إشغال "العناية الحثيثة" وارتفاع حالات الشفاء

1645216369934

الطبيعة الخضراء تجذب آلاف المتنزهين إلى مناطق لواء الكورة

220221621144188984317

إربد : أمسية شعرية بمناسبة يوم الشعر العربي

وزارة الزراعة

زراعة إربد تبحث مع المزارعين آليات منح شهادات الإنتاج لمحصولي القمح والشعير

110186_1_1617802798

بدء التسجيل بمشروع دعم سبل العيش في الأردن - رابط

16081471130

هزّة أرضية تضرب جنوب بحيرة طبريا بقوة 4 درجات وشعر بها سكان اربد والأغوار الشمالية