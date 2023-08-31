ورشة في إربد حول الأبعاد القانونية للتنمر

الوكيل الاخباري- نظم مركز شابات غرب إربد، اليوم الأربعاء، ورشة حول التنمر والتعصب وأبعادهما القانونية، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.

وتحدث المحامي خالد بشايرة، عن مفاهيم التنمر والتعصب كشكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة أخرى، مبينا أنواع التنمر وطبيعتها اللفظية والجسدية والتكنولوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وتطرق إلى الآثار السلبية لتلك الظواهر على الأشخاص والمجتمعات وسبل علاجها عبر احترام الرأي والرأي الآخر والحوار الواعي وتعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم، وإدراك حق الفرد في الخصوصية وعدم انتهاكها.



وتهدف الورشة إلى تعزيز الصحة الاجتماعية والقانونية لتحقيق التماسك المجتمعي ما يوجه طاقات الشباب إلى العمل الجاد وتحمل المسؤولية وبناء المجتمعات.