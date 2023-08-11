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الجمعة، 11-08-2023 03:54 م

إربد: انطلاق فعاليات مهرجان بيت سمر الثاني للثقافة

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الوكيل الإخباري - انطلقت في بلدة سمر الكفارات في لواء بني كنانة مساء أمس الخميس، فعاليات مهرجان بيت سمر الثاني للثقافة والفنون، برعاية مدير ثقافة إربد الشاعر عاقل خوالدة، بحضور حشد من الكتاب والمثقفين والمواطنين في اللواء ومحافظة إربد.

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وجاء المهرجان الذي يستمر يومين، في إطار الاحتفالات باختيار لواء بني كنانة لواء الثقافة الأردنية لعام 2023.

 

وأشار رئيس بيت سمر للثقافة الشاعر أحمد الكناني، في كلمته إلى رؤية بيت سمر الإبداعية، والنهج القائم على إنتاجية سمرية في الكتابة والموسيقى واللحن والغناء، كي يظل اللحن سمريا كنانيا أردنيا.


من جانبه، ركز مدير ثقافة إربد الخوالدة في كلمته على أهمية بيت سمر للثقافة، والذي وصفه بأنه يمتلك بصمة خاصة في الحركة الثقافية ليس في اللواء فقط وإنما على مستوى المملكة.


واشتملت فعاليات اليوم الأول من المهرجان على قراءات شعرية للشعراء يوسف عبد العزيز، مها العتوم، عمر العامري وإيمان عبد الهادي، الذين حلقوا وأمتعوا الحضور في عوالم شعرية حميمة وقريبة من الروح، إضافة إلى تكريم الدكتور أحمد الملاعبة، حيث أعلن رئيس بيت سمر للثقافة والفنون الشاعر الكناني اختيار الملاعبة رئيسا فخريا لبيت سمر وشخصية المهرجان لهذا العام.


بدوره، شكر الدكتور الملاعبة القائمين على بيت سمر للثقافة والحضور على التكريم، مشيرا إلى أهمية بيت سمر للثقافة في تكريس حالة ثقافية خاصة على مستوى لواء بني كنانة.

 




 

 


 

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