ورشة في الأمانة تبحث مشروع المعالجة الميكانيكية للنفايات الصلبة

الوكيل الإخباري - نظمت أمانة عمان الكبرى، بالتعاون مع الشركة الاستشارية (CDM Smith SE)، وبنك الإئتمان لإعادة التنمية الألماني، اليوم الخميس، ورشة العمل الثانية ضمن مراحل تطبيق مشروع المعالجة الميكانيكية البيولوجية للنفايات الصلبة.

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وتهدف الورشة إلى تقديم شرح للقطاع الهندسي والبيئي في الأمانة عن التصميم المقترح للمشروع، وخطة الشراء وطرح العطاء لمشروع المعالجة الميكانيكية البيولوجية للنفايات الصلبة، والمدعوم بمنحة مالية بقيمة 15 مليون يورو مقدمة من البنك الألماني.



وقال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس زيد السعايدة، إن المشروع يهدف إلى المساهمة في إنشاء نظام للتخلص الآمن من النفايات البلدية في الأردن لتكون صديقة للبيئة والموارد والمناخ.



وأضاف أنه سيتم تجربة تقنيات معالجة النفايات الميكانيكية البيولوجية لدعم الأمانة في الانتقال إلى إدارة مستدامة، والتقليل من حجم النفايات المرسلة إلى المكب، وإطالة عمر المكب، والمساهمة في كفاءة استخدام الموارد والتخفيف من آثار غازات الدفيئة، والفرز اليدوي والمعالجة اللاحقة للمواد القابلة لإعادة التدوير والاستفادة من النفايات العضوية لإنتاج السماد و/أو الغاز الحيوي.



ويهدف المشروع الذي يعتبر جزءا من اتفاقية مالية مشتركة بين الحكومتين الأردنية والألمانية، إلى تحسين نظام إدارة النفايات الصلبة من خلال إنشاء منشأة ميكانيكية بيولوجية لمعالجة النفايات، وإعادة تدويرها وبناء المرافق والمعدات اللازمة لذلك وتقليل غازات الاحتباس الحراري.